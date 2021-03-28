Серьезное ДТП с участием двух иномарок произошло под Калугой

Калуга, 28 марта. Столкновение между «Мицубиси» и «Шевроле» произошло на дороге Людиново — Жидра. Есть пострадавшие.

Авария случилась в Людиновском районе неподалеку от деревни Войлово. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля въехал в другой. В результате столкновения машины отбросило на обочину, одна из них съехала в кювет. Оба водителя живы. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

Ранее ФАН сообщал, что житель Находки погиб в ДТП. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с проезжающим детским автобусом.