Жена Марка Горонка объяснила желание разойтись с мужем

Москва, 28 марта. Супруга артиста Марка Горонка Анна откровенно рассказала об отношениях с мужем. Она обвинила актера во лжи о смерти дочери ради денег на спиртные напитки.

Звезда картины «Все будет хорошо!» Марк Горонок расстался с супругой Анной после происшествия. По словам его жены, однажды ей стали поступать странные звонки на телефон. Знакомые звезды были взволнованы новостью о смерти его дочери. Анна Горонок была поражена — ее супруг солгал о трагедии в семье. Она уверяла, что актер организовал сбор средств якобы на похороны, но на самом деле — на покупку алкоголя. В беседе с газетой StarHit жена Горонка объяснила, почему не смогла сохранить отношения с мужем.

«Он пойдет по головам ради денег. Раньше муж хоронил меня, родную дочь, мать, открывал денежные сборы, теперь вот принялся за... себя. Так что если услышите новость о его кончине — не удивляйтесь, скорее всего, он жив. Марк часто уходил в запой на несколько месяцев, а я была дурой, что вообще осталась рядом с ним — знала ведь, какой образ жизни он ведет», — поделилась возлюбленная артиста.

Она призналась, что раньше питала надежды на то, что ее муж изменится. Недавно она поняла: его необходимо «принудительно лечить». По словам жены актера, запои доводили актера до приступа белой горячки. В настоящий момент жена Горонка надеется оказаться подальше от мужа и связанных с ним историй.

Ранее актер Марк Горонок обвинил жену в том, что пережил инфаркт. Журналисты ФАН опровергли информацию о госпитализации артиста.