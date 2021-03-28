Фанаты Валерии раскритиковали певицу за методы воспитания внучки

Москва, 28 марта. Подписчики продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии обрушились на звезд с негативными комментариями в соцсети. Причиной послужило видео с внучкой артистки на отдыхе в Дубаи.

Совсем недавно певица Валерия впервые стала бабушкой: внучку артистке подарил сын Арсений Шульгин. Недавно молодой отец с супругой и дочерью Селин отправились на семейный отдых в ОАЭ. Вскоре к ним присоединились исполнительница и ее муж Иосиф Пригожин. Продюсер показал поклонникам в Instagram, как наследники артистки впервые искупали Селин в бассейне. Подписчиков удивило отношение к внучке Валерии.

«Совсем больные? Зачем ребенка в хлорку опускаете? Да и еще в общем бассейне с кучей инфекций», — возмутились пользователи соцсети.

На втором месте по количеству недовольств оказался вопрос возраста Арсения Шульгина. Молодого отца посчитали слишком юным и худым для ухода за ребенком. Одна из подписчиков выразила опасение, что отец мог уронить Селин. Тем не менее среди фолловеров нашлись и те, кто поддержал Валерию и ее сына — по их мнению, родители лучше знают, как позаботиться о новорожденной внучке исполнительницы.

Недавно певица Валерия обеспокоила фанатов своей внешностью. Артистка продемонстрировала излишне стройную фигуру на курорте.