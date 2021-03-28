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Американские ученые оценили влияние активности мозга на способность противостоять стрессу

Американские ученые оценили влияние активности мозга на способность противостоять стрессу

Филадельфия, 28 марта. Степень активности мозга влияет на то, насколько легко человек может переживать стрессовые ситуации, сообщили американские ученые.

В ходе исследования специалисты выяснили, что длительная активность миндалины влияет на чувство тревожности и возможности быстро побороть стресс. Старший автор исследования Аарон Хеллер объяснил, что множество нейробиологических исследований направлено на изучение интенсивности реакции мозга на негативные стимулы, а не на продолжительность их удержания. Он добавил, что ученые провели анализ того, как эмоции от одного события влияют на другие.

Специалисты изучили связь отрицательных эмоций и активность миндалин головного мозга. В ходе эксперимента выяснилось, что длительная активность левой миндалины говорит о том, что человек чаще подвергается негативным эмоциям. Ученые считают, что активность миндалевидного тела свойственна тем, кто хуже переносит стресс.

Ранее российский невролог сообщил об опасных последствиях стресса. К ним относятся проблемы с давлением, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, а также потеря сознания.

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