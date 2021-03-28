Американские ученые оценили влияние активности мозга на способность противостоять стрессу

Филадельфия, 28 марта. Степень активности мозга влияет на то, насколько легко человек может переживать стрессовые ситуации, сообщили американские ученые.

В ходе исследования специалисты выяснили, что длительная активность миндалины влияет на чувство тревожности и возможности быстро побороть стресс. Старший автор исследования Аарон Хеллер объяснил, что множество нейробиологических исследований направлено на изучение интенсивности реакции мозга на негативные стимулы, а не на продолжительность их удержания. Он добавил, что ученые провели анализ того, как эмоции от одного события влияют на другие.

Специалисты изучили связь отрицательных эмоций и активность миндалин головного мозга. В ходе эксперимента выяснилось, что длительная активность левой миндалины говорит о том, что человек чаще подвергается негативным эмоциям. Ученые считают, что активность миндалевидного тела свойственна тем, кто хуже переносит стресс.

Ранее российский невролог сообщил об опасных последствиях стресса. К ним относятся проблемы с давлением, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, а также потеря сознания.