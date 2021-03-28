Водитель грузовика зацепил бетонный мост в Крыму

Симферополь, 28 марта. Мост над трассой «Таврида» повредил трактор. В результате ДТП никто не пострадал.

Дорожный инцидент произошел в Бахчисарайском районе между селами Новопавловка и Скалистое. Сообщается, что на трассе Таврида под новым мостом проехал грузовик с тралом, перевозивший трактор.

Водитель не рассчитал расстояние до моста и въехал на большой скорости в бетонное укрепление. В результате мост и автотехника остались повреждены. Обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются. Проверку проводят сотрудники Госавтоинспекции.