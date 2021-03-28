Уролог Греков предупредил россиян об эпидемии половой инфекции

Москва, 28 марта. Эпидемия половой инфекции, вызываемая устойчивой к антибиотикам бактерии Mycoplasma genitalium, началась в России.

Бактерия вызывает простатит с тяжелыми болевыми формами и бесплодие. Об этом рассказал уролог Евгений Греков.

«Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином», — подчеркнул специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Заражение проявляется через гонорею, выделение гноя из уретры и цистит. Во время полового акта Греков посоветовал обязательно использовать презервативы. Также важно проверять половых партнеров, поскольку на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась, заключил уролог.

Волгоградский врач уролог-андролог Алексей Терентьев ранее назвал действенный метод сохранить потенцию у мужчины. Для этого нужно заниматься сексом минимум два-три раза в неделю.