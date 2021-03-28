Рост цен на железо угрожает обвалом рынка недвижимости в Тунисе

Тунис, 28 марта. Железо в североафриканской стране резко подорожало на 10%, совокупно увеличившись в цене менее чем за две недели на 25%, что обескуражило национальных строителей.

Частые повышения цен на металл затормозили рынок недвижимости. Девелоперы не исключили, что последовательные корректировки обанкротят мелких застройщиков, из которых на 80% состоит сектор, и оставят без работы многих строителей.

В реальности, учитывая слабую покупательную способность тунисцев, жилищный рынок не развивается, а стагнирует.

«Все производственные ресурсы повысили цены под влиянием снижения динара по отношению к иностранным валютам», — сказал глава Палаты застройщиков Фахми Шаабан.

По его словам, подорожание железа на 25% увеличит стоимость недвижимости и подтолкнет мелких застройщиков уйти с рынка из-за спада в производстве и неспособности запустить новые проекты.

Последние два повышения согласовали между частными железоделательными заводами и Министерством торговли Туниса, но не учли других участников строительного сектора. Есть вероятность, что больше всего пострадают обычные граждане, поскольку застройщики не смогут разделить бремя с покупателями недвижимости.

Фахми Шаабан разъяснил, что национальному строительному сектору как крупнейшему потребителю стали в стране нужно минимум семь сортов железа. Тунисский рынок получает металл от пяти предприятий, которые поставляют от 400 до 500 тысяч тонн ежегодно, но даже рост мирового спроса и зависимость от собственной продукции не увеличили продажи.

Так, государственный сталелитейный завод, который в течение многих лет считался крупнейшим производителем железа в Тунисе, все равно не выдержал экономической нестабильности и, согласно отчету Минфина, накопил убытки в размере 268 миллионов динаров (около 97 миллионов долларов).