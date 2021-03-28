Американские СМИ: РФ не боится разрыва отношений с Евросоюзом

Вашингтон, 28 марта. Российская Федерация не боится разрыва отношений с Евросоюзом (ЕС), поскольку Москва знает, как сохранить контакты с некоторыми странами Европы.

Об этом сказано в публикации американского издания The National Interest. Автор статьи Марк Эпископос заявил, что российская сторона не хочет прекращать оставшиеся контакты с Европой, но Москва собирается следовать своей давней стратегии обхода ЕС через двусторонние связи. Тем самым Российская Федерация будет развивать отношения с отдельными странами-членами ЕС, минуя официальный Брюссель, пишет «ПолитРоссия».

«Поскольку отношения между Россией и Европейским союзом находятся на грани полного краха, Кремль удваивает свою стратегию развития альтернативных связей с отдельными государствами-членами ЕС», — сказано в материале СМИ.

Помимо этого, Эпископос считает, что одним из ярких примеров подобного подхода является строительство газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, акцент РФ на двусторонние отношения можно заметить и в вопросе закупок европейскими странами вакцин от коронавируса,

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начавшейся «войне нового типа» или «войне вакцин». По его мнению, Россия и Китай своими препаратами и их активным распространением могут оказать политическое давление на многие государства, в том числе и на Евросоюз.