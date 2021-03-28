Аналитик Morgan Stanley отметил устойчивость экономики РФ к санкциям США

Москва, 28 марта. Российская экономика заметно укрепилась за последние годы, поэтому новые санкции США и других стран не окажут существенного влияния на нее.

Такую точку зрения в колонке для Financial Times выразил руководитель отдела развивающихся рынков Morgan Stanley Ручир Шарма, написавший книгу «Подъем и падение государств: силы перемен в посткризисном мире». Он указал, что президент России Владимир Путин после 2014 года принял оборонительную позицию и сосредоточил усилия, чтобы превратить страну в финансовую крепость, не поддающуюся внешнему влиянию.

Особое место аналитик уделяет импортозамещению, сыгравшему немаловажную роль в усилении экономики РФ. Шарма указал, что продуктовое эмбарго оживило сельское хозяйство и сократило зависимость России от иностранных поставщиков. Поэтому сейчас страна менее чувствительна к экономическому давлению извне, чем семь лет назад, сделал вывод эксперт.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что антироссийские санкции вводятся из-за развития страны в разных сферах. По его мнению, конкуренты России делают все возможное, чтобы помешать усилению ее позиций на международной арене.