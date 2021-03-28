Россиянам рассказали о пяти помогающих лучше уснуть напитках

Москва, 28 марта. Качество сна можно улучшить, выпив определенные напитки. О том, какие народные средства помогают лучше уснуть, рассказала сомнолог Ольга Бейо.

Теплое молоко с добавлением меда оказывает положительное влияние на качество сна, поделилась эксперт. К средствам, которые помогают уснуть, можно отнести чай из листа мяты, чай из цветов липы, ромашковый чай, кипрей, а также смузи из моркови и шпината.

Несмотря на огромное наличие народных средств, одними травами в этом вопросе не ограничишься, добавила Бейо. Для правильной выработки гормона сна важно соблюдать режим дня и ограничить умственную активность перед тем, как заснуть.

Перед сном не стоит много есть, особенно высококалорийную или острую пищу. Как ранее рассказала диетолог Салли Ши-Поон, от алкоголя, кофе, чая других напитков с кофеином лучше отказаться.