Международная группа ученых нашла вымирающие виды сов в лесах Амазонки

Бразилиа, 28 марта. Два вымирающих вида сов-сипух обнаружил международный коллектив специалистов в ходе исследования лесов Амазонки и Атлантики.

Обнаруженные совы оказались близкими родственниками восточных сипух, местом обитания которых являются Соединенные Штаты. Размер взрослых особей достигает примерно 15 сантиметров. На голове у птиц находятся пучки перьев. Цвет оперения обычно варьируется от коричневого до серого.

Ранее неизвестные науке виды признали находящимися под угрозой вымирания. Специалисты много лет изучают представителей фауны тропических лесов Амазонки и Атлантики, которые протянулись по восточной части Бразилии и ближайших государств. Исследования проводят как в дневное, так и в ночное время. Совы-сипухи живут на деревьях, в сотнях метров от земли. В связи с этим ученые во время поисков полагались не на зрение, а на слух, фиксируя специфичные голоса пернатых.

Как сообщалось, что 1 апреля ежегодно отмечается Международный день птиц. Основная цель праздника — привлечь внимание людей к сохранению видов и численности птиц.