Бывший муж Бузовой заговорил об участии в проекте с Манукяном

Москва, 28 марта. Бывший супруг телеведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал возможность участия в совместном шоу с блогером Давидом Манукяном.

Знаменитый российский футболист Дмитрий Тарасов нашел счастье в новой семье после развода с телеведущей Ольгой Бузовой. Тем не менее прежняя любовь иногда напоминает о себе. Так, недавно подписчик спросил спортсмена: не предлагали ли ему сняться в одном проекте с экс-возлюбленным артистки Давидом Манукяном. В своем Instagram футболист подтвердил эту информацию.

«Да. Я отказался», — заявил Тарасов.

Новость о совместном шоу с футболистом распространилась благодаря самому Манукяну. В собственном аккаунте музыкант заявил, что подобные предложения — подлость. Напомним, артист расстался с телеведущей Ольгой Бузовой на фоне слухов о своем романе втайне от избранницы.

Недавно блогера уличили в отношениях с новой возлюбленной. Поклонники обнаружили некую девушку в кровати артиста в одной из записи в его Instagram.