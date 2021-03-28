Киевский политик заявил о беспрецедентном уровне бедности на Украине

Киев, 28 марта. Бывший премьер министр Украины Анатолий Кинах заявил, что больше половины граждан страны живут за чертой бедности, а значительная часть доходов уходит на покупку еды.

Об этом Кинах рассказал в эфире телеканала Ukrlife.TV. По словам политика, в стране сложился беспрецедентный разрыв между реальным уровнем доходов и стоимостью жизни.

«По данным ООН, около 60% украинцев живут в районе черты бедности и значительно ниже черты бедности», — заявил собеседник.

Кинах сказал, что около 51% показала украинская статистика еще в январе 2021 года. По словам спикера, сам он больше верит данным ООН, но и 51% — это «очень много». Такой уровень бедности влияет на многие параметры жизни, в том числе на здоровье граждан и доступность качественных услуг.

«В структуре расходов семьи около 60-70% семейного бюджета украинцы тратят на продовольствие и услуги ЖКХ. Это – показатель высочайшего масштаба бедности», – подытожил Анатолий Кинах.

Следует отметить, что сам экс-премьер активно учувствовал в первом украинском Майдане и косвенно несет ответственность за ухудшение экономической обстановки в стране.

Ранее аналитик института Growford Виктор Скаршевский заявлял, что третий по счету локдаун на Украине из-за эпидемии коронавируса может разрушить экономику страны.