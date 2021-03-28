Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 126,35 миллиона

Москва, 28 марта. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло показателя 126,35 млн. Такие данные привели во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось еще примерно на 565 тыс. По информации ВОЗ, за весь период пандемии от инфекции скончалось 2,76 млн человек. Этот показатель вырос на более чем 9,9 тыс. за минувшие сутки.

В статистике организации учитываются только официально подтвержденные данные о случаях инфицирования и летальных исходах, которые предоставляются государствами.

ВОЗ ранее составила рекомендации для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Так, необходимо продолжать соблюдать ряд ограничений, чтобы сократить риск передачи инфекции.