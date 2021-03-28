Аналитик Наметкин оценил вероятность отказа России от доллара в ФНБ

Москва, 28 марта. Наиболее подходящим решением для России в текущей ситуации будет отказ от доллара в пользу юаня в структуре Фонда национального благосостояния, считает аналитик Даниил Наметкин.

Однако, по мнению финансового эксперта, полного отказа от американской валюты не произойдет. Несмотря на усиление турбулентности и рисков в США, доллар по-прежнему остается одним из самых ликвидных активов в мире, объяснил РИА Новости аналитик.

Он также указал, что размещение средств ФНБ в валюты таких стран, как Канада и Австралия, — нецелесообразно, так как они в высокой степени зависят от колебаний мировых цен на сырьевые ресурсы. Такое решение, по словам Наметкина, не приведет к минимизации потенциальных рисков при условии увеличения геополитической напряженности. Эксперт объясняет это тем, что эти страны, как правило, проводят схожую с США политику в отношении России.

Часть средств ФНБ, номинированных в долларах и размещенных на счетах в Банке России, могут быть использованы для вложений в драгоценные металлы, считает Наметкин. По его мнению, приобретение этих активов особенно актуально в периоды повышенной волатильности на мировых рынках и в условиях растущего риска ускорения инфляции в США.