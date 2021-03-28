Биохимики обнаружили причину массовой гибели в США белоголовых орланов

Берлин, 28 марта. Немецкие биохимики из Университета имени Мартина Лютера выяснили, что причиной начавшихся в 1990-х массовых смертей белоголовых орланов стали цианобактерии.

Заболевание поражало мозг орланов: в нервной ткани появлялись пустоты и другие повреждения, из-за чего птицы быстро погибали. Затем болезнь под названием вакуольная миелинопатия распространилось по всему юго-востоку США и начала поражать не только орланов, но и водоплавающих птиц, амфибий, рептилий и рыб.

Ученые собрали образцы гидриллы и цианобактерий из разных американских водоемов и проследили, как их экстракт действует на культуры нервных клеток. Виновником гибели птиц оказался нейротоксин AETX.

Цианобактерия Aetokthonos hydrillicola выделяет его, только когда растет на листьях гидриллы. Дело в том, что это растение активно захватывает из окружающей среды атомы брома и снабжает ими микробов, которых Aetokthonos hydrillicola используют для производства нейротоксина.

Американские ученые ранее обнаружили в Тихом океане незаметные для иммунитета человека бактерии. В ходе анализа полученных образцов оказалось, что иммунные клетки даже не видят эти неизвестные микроорганизмы.