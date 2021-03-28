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Филипп Киркоров удивил поклонников лимонной рубашкой Louis Vuitton для шоу

Филипп Киркоров удивил поклонников лимонной рубашкой для шоу Louis Vuitton

Москва, 28 марта. Король российской эстрады Филипп Киркоров — известный любитель эпатажа. Каждый его выход на сцену или появление на публике всегда сопровождается яркими образами. При этом модно одеваться певец любит и в повседневной жизни.  

Находясь составе в жюри шоу на канале «НТВ» «Маска», Киркоров каждый раз он приходит на съемки в потрясающих образах. Последний выпуск не стал исключением. Экс-супруг Аллы Пугачевой выбрал наряд марки Louis Vuitton. Он надел на себя рубашку лимонного оттенка. 

«На термометре уже +10. Добавлю вам солнца своим ярким луком в эфире «Маски» на НТВ», — прокомментировал свой наряд Киркоров. 

Исполнитель обратился к подписчикам с призывом непременно включить телевизоры и пообещал, что в это воскресенье, 28 марта, шоу «Маска» удивит яркими номерами. 

Не так давно в одном из выпусков произошел удивительный случай. Скрывавшаяся под маской Пантеры телеведущая и певица Ольга Бузова в буквальном смысле довела мэтра до истерики. Это произошло в прошлое воскресенье, 21 марта. После долгих гаданий члены жюри все-таки решили снять маску с пантеры. Как же они были удивлены, ведь никто даже и предположить не мог, что под маской скрывается Ольга Бузова. Среди вариантов были Татьяна Навка и Яна Рудковская.

Больше всех был шокирован Филипп Киркоров. Он на какое-то время потерял дар речи, а затем соскочил со своего места и буквально вскричал:

«Моя Бузяндра! Я не узнал свою Бузяндру», — восхищенно голосил певец.

Сама Ольга сделала вид, что обиделась.

«Мы с тобой дома поговорим, Филипп. Как ты меня, свою девочку, свою принцессу… Сколько я тебе давала подсказок», — причитала певица. 

Ранее стало известно, что Ольга Бузова для того, чтобы ее не узнали, использовала «вокальный трюк». Многие участники шоу прибегают к различным методам, дабы их не выдала узнаваемая походка или тембр голоса. 

 

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