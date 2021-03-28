Иранский посол предложил проект «Север-Юг» в качестве альтернативы Суэцкому каналу

Москва, 28 марта. Иранский посол в России Казем Джалали предложил возобновить работы над созданием международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». По мнению дипломата, происшествие в Суэцком канале продемонстрировало актуальность вопроса об альтернативных торговых маршрутах.

«Недавний инцидент доказывает необходимость создания менее опасной альтернативы Суэцкому каналу, через который ежегодно проходит более миллиарда тонн грузов», — заявил Джалали.

Идея проекта «Север — Юг» заключается в построении логистической инфраструктуры на пространстве от Финского залива до Индийского океана через территорию России, Ирана и некоторых республик СНГ. По расчетам специалистов, этот путь позволил бы доставлять товары в 1,5-2 раза быстрее, чем через Суэцкий канал, и при этом на 30% дешевле.

Реализация проекта затормозилась из-за ряда технических сложностей. Так, одной из проблем стала различная ширина железнодорожной колеи в Иране и в странах СНГ.

Досадная случайность

Контейнеровоз Ever Given, зарегистрированный на тайваньскую компанию Evergreen Marine, встал поперек Суэцкого канала утром 23 марта. На 151 километре сооружения носовая часть корабля села на мель.

Первоначально официально заявлялось, что погода стала главной причиной случившегося. По словам администрации канала, мощный циклон спровоцировал волнения на море, а песчаная буря ухудшила видимость экипажа. Позже эта версия была отвергнута в качестве основной, и сейчас проводится расследование в отношении команды судна.

Rus kozmonot Sergey Kudsverçkov, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Süveyş Kanalı’nı kapatan Ever Given’ı görüntüledi. (Via @KudSverchkov) pic.twitter.com/Y7OafZCmIW — serbestiyet (@serbestiyetweb) March 28, 2021

Нос корабля углубился в берег канала на пять метров. Сейчас на месте непрерывно работают экскаваторы, извлекая из-под носовой части тысячи тонн грунта для последующей буксировки контейнеровоза. В заторе простаивают более 320 судов, а мировой бизнес ежедневно несет многомиллиардные убытки.

Все попытки высвобождения контейнеровоза потерпели неудачу, и 28 марта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал указ о частичной разгрузке судна для повышения его осадки. На данный момент не уточняется, какими средствами это решение будет реализовано.