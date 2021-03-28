Дочь покойной Началовой сравнили с мамой после появления на «Модном приговоре»

Москва, 28 марта. Дочь покойной певицы Юлии Началовой ведет довольно закрытый от общественности образ жизни. Поэтому каждые новые снимки с подростком радуют поклонников.

Единственного ребенка Юлия Началова родила от футболиста Евгения Алдонина в декабре 2006 года. После смерти матери 14-летняя девочка живет у отца. По мере своего взросления она своей красотой все больше становится похожа на популярную артистку.

Недавно повзрослевшая Вера Алдонина появилась на телевидении. Подросток приняла участие в съемках шоу «Модный приговор» на Первом канале. Об этом стало известно благодаря фотографиям, которые появились на фанатском аккаунте дочери Началовой в Instagram. Для выхода в свет звездная наследница выбрала пудровое платье до колена и босоножки телесного цвета. Поклонники с восторгом отметили, что Вера Алдонина становится точной копией своей мамы, и пожелали ей успехов в жизни.

«Красивая как мама»; «Умничка, пусть тебе будет все в жизни гладко, счастья и здоровья!»; «Вылитая мама! такая же улыбчивая и красивая», — отметили подписчики фан-аккаунта.

Недавно семья Юлии Началовой посетила место ее захоронения. Два года назад 16 марта известная исполнительница умерла от сепсиса и сердечной недостаточности. Спустя время подруга артистка показала, как выглядит ее могила на Троекуровском кладбище Москвы.