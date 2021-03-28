Названа причина смерти женщины в бассейне в Москве

Москва, 28 марта. Смерть 40-летней посетительницы фитнес-клуба на Ленинградском проспекте произошла из-за острой сердечной недостаточности. Такую информацию предоставили в Следственном комитете.

Женщина плавала в бассейне и внезапно почувствовала себя плохо. Сотрудники спортзала пытались помочь клиентке, однако она умерла еще до приезда бригады скорой помощи.

На месте ЧП работали полицейские и медики. Теперь следователям предстоит провести проверку по факту смерти москвички.

Ранее сообщалось, что труп обнаружил инструктор по плаванию. По имеющимся данным, погибшая пришла в бассейн с мужем. В 8:50 женщина зашла в воду, а уже спустя десять минут тренер клуба обнаружил ее тело. По некоторой информации, у женщины была гематома на голове.