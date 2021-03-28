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Молодая сибирячка зарезала возлюбленного во время ссоры

Молодая сибирячка зарезала возлюбленного во время ссоры

Новосибирск, 28 марта. Ссора между возлюбленными закончилась трагедией. Во время конфликта 22-летняя женщина схватилась за нож и зарезала 25-летнего сожителя. 

От полученных травм молодой мужчина скончался на месте. При этом от убитого у нее остался маленький ребенок. Сибирячка сама обратилась в экстренные службы, но только спустя сутки. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины убийства устанавливаются.

Тела троих детей и 45-летней женщины обнаружили в Подмосковье, сообщал сайт 360tv.ru. У всех погибших множественные колото-резанные раны. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства.

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