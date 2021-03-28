Sohu: маневры российских субмарин в Арктике являются сигналом для США

Пекин, 28 марта. Россия всему миру продемонстрировала свою мощь, проведя учения подводного флота в Арктике. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Китайские обозреватели восхитились маневрами российских субмарин, которые синхронно всплыли из-под полутораметрового льда в обозначенном районе радиусом в 300 метров в Арктике. Перевод статьи Sohu приводит «ПолитРоссия«.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что маневры проводились в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2021». Китайские обозреватели отметили, что видео всплытия подлодок действительно впечатляет.

«Опубликованные кадры являются шокирующими», – говорится в публикации.

Аналитики из Китая сравнили российские субмарины с гигантскими китами. В Арктике применялись две подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и один «Борей».

«Эти субмарины обладают потрясающей силой, способной уничтожить целые государства, в общей сложности три подводные лодки могут нести 48 межконтинентальных ядерных ракет», – сообщили авторы Sohu.

Обозреватели добавили, что арктические маневры российских подлодок стоит рассматривать как сигнал Москвы Западу. США и союзники обязаны смириться с тем, что Россия на сегодняшний день доминирует в арктическом регионе.

Ранее сообщалось, что видео военных учений атомных ракетоносцев ВМФ РФ в Арктике стало самым популярным постом в аккаунте японского телеканала NHK в Twitter.