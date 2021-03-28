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Эколог Митволь пояснил, как нам перейти на биопластик

Эколог Митволь пояснил, как нам перейти на биопластик

Сотрудники Йельского университета разработали новый вид биопластика, который способен полностью разложиться всего за три месяца.

В ходе работы специалисты испробовали множество материалов, но самым успешным вариантом оказался продукт из древесных опилок. 

Оказалось, что суспензию из нового биопластика можно будет перерабатывать и использовать повторно, либо оставлять разлагаться без вреда для окружающей среды. При этом материал механически прочен, стабилен для хранения жидкостей и устойчив к ультрафиолету.

Все вышесказанное делает новый материал достаточно перспективным для решения проблемы пластикового загрязнения. О том, так ли это на самом деле, корреспондент ФАН поговорил с экологом Олегом Митволем.

По его словам, разработкой биоразлагаемого пластика уже несколько лет занимаются не только американские ученые, но и европейцы. А проблема на данный момент существует одна — такой материал в несколько раз дороже обычного. При таком раскладе нет ничего удивительного в том, что предприятия не торопятся использовать его в работе — экономические вопросы встают на первый план. И единственный путь решения проблемы лежит во вмешательстве со стороны государства.

«Государство должно принимать законодательство, стимулирующее переходить с обычного пластика на биоразлагаемый. Для этого есть масса способов, начиная с простого запрета и заканчивая какими-то субсидиями», — отмечает Олег Митволь.

Эколог Митволь пояснил, как нам перейти на биопластик

Как один из примеров регулирования вопроса — разработка и внедрение государством программы перехода на безопасный материал длительностью в несколько лет, итогом которой станет отказ предприятий от использования в производстве обычного пластика, наносящего вред окружающей среде.

«В конечном счете человечество откажется от химического пластика. Проблема действительно масштабная, и очень много пластика находится в мировом океане. Там образуются целые километровые острова из мусора», — говорит эксперт.

Переходя на локальный уровень, нельзя не сказать о проблеме пластикового загрязнения в Петербурге. По словам эколога, ситуация довольно плачевная, и никто до конца не знает, сколько пластика находится в Неве. Митволь напоминает и о долгоиграющей, но не решенной проблеме «Красного Бора» — полигона для хранения токсичных отходов, которые сочатся в городскую водную систему. О том, что Петербург передает его в ведение Минприроды, ФАН рассказывал ранее.

Эколог Митволь пояснил, как нам перейти на биопластик

Вполне очевидно, что инициатива решения «пластиковой проблемы» должна исходить сверху. Но и обычные граждане могут внести свой вклад в ее минимизацию. Так, уверяет Олег Митволь, поможет даже отказ от пластиковых пакетов и пользование многоразовыми сумками. Такая практика уже давно прижилась в Европе, однако в России к культуре осознанного потребления идут куда более медленными шагами.

«Для этого надо заниматься агитацией и пропагандой такого образа жизни», — говорит о решении эксперт.

Ранее ФАН писал о достижениях российских ученых. Исследователи из Екатеринбурга совместно с индийскими коллегами разработали новую экологическую упаковку, которую можно растворить в воде или съесть.

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