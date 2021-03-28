Эколог Митволь пояснил, как нам перейти на биопластик

Сотрудники Йельского университета разработали новый вид биопластика, который способен полностью разложиться всего за три месяца.

В ходе работы специалисты испробовали множество материалов, но самым успешным вариантом оказался продукт из древесных опилок.

Оказалось, что суспензию из нового биопластика можно будет перерабатывать и использовать повторно, либо оставлять разлагаться без вреда для окружающей среды. При этом материал механически прочен, стабилен для хранения жидкостей и устойчив к ультрафиолету.

Все вышесказанное делает новый материал достаточно перспективным для решения проблемы пластикового загрязнения. О том, так ли это на самом деле, корреспондент ФАН поговорил с экологом Олегом Митволем.

По его словам, разработкой биоразлагаемого пластика уже несколько лет занимаются не только американские ученые, но и европейцы. А проблема на данный момент существует одна — такой материал в несколько раз дороже обычного. При таком раскладе нет ничего удивительного в том, что предприятия не торопятся использовать его в работе — экономические вопросы встают на первый план. И единственный путь решения проблемы лежит во вмешательстве со стороны государства.

«Государство должно принимать законодательство, стимулирующее переходить с обычного пластика на биоразлагаемый. Для этого есть масса способов, начиная с простого запрета и заканчивая какими-то субсидиями», — отмечает Олег Митволь.

Как один из примеров регулирования вопроса — разработка и внедрение государством программы перехода на безопасный материал длительностью в несколько лет, итогом которой станет отказ предприятий от использования в производстве обычного пластика, наносящего вред окружающей среде.

«В конечном счете человечество откажется от химического пластика. Проблема действительно масштабная, и очень много пластика находится в мировом океане. Там образуются целые километровые острова из мусора», — говорит эксперт.

Переходя на локальный уровень, нельзя не сказать о проблеме пластикового загрязнения в Петербурге. По словам эколога, ситуация довольно плачевная, и никто до конца не знает, сколько пластика находится в Неве. Митволь напоминает и о долгоиграющей, но не решенной проблеме «Красного Бора» — полигона для хранения токсичных отходов, которые сочатся в городскую водную систему. О том, что Петербург передает его в ведение Минприроды, ФАН рассказывал ранее.

Вполне очевидно, что инициатива решения «пластиковой проблемы» должна исходить сверху. Но и обычные граждане могут внести свой вклад в ее минимизацию. Так, уверяет Олег Митволь, поможет даже отказ от пластиковых пакетов и пользование многоразовыми сумками. Такая практика уже давно прижилась в Европе, однако в России к культуре осознанного потребления идут куда более медленными шагами.

«Для этого надо заниматься агитацией и пропагандой такого образа жизни», — говорит о решении эксперт.

Ранее ФАН писал о достижениях российских ученых. Исследователи из Екатеринбурга совместно с индийскими коллегами разработали новую экологическую упаковку, которую можно растворить в воде или съесть.