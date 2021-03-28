Киркоров эмоционально отреагировал на вопрос о конфликте с Пугачевой

Москва, 28 марта. После развода поп-короля Филиппа Киркорова и примадонны Аллы Пугачевой прошло уже больше 15 лет, однако вопросы о бывшей жене все еще эмоционально задевают артиста.

Последнее время в Сети активно распространяется информация о напряженных отношениях между бывшими супругами. Корреспонденты программы «Ты не поверишь!» решили напрямую спросить у артиста о конфликте. Однако подобное любопытство разозлило популярного артиста.

«Отстаньте уже от Аллы Борисовны! Мне так хорошо одному. Один прихожу, как в фильме известном – туда-сюда, туда-сюда. Никто не ходит рядом, нервы не треплет», — эмоционально заявил Киркоров.

Немного успокоившись он добавил, что все же иногда ему хочется более близкого общения и доверительных отношений. Поп-король отметил, что неоднократно представлял образ женщины, с которой он готов провести остаток жизни. Однако больше никаких деталей он озвучивать не стал. За свою жизнь Киркоров был женат лишь однажды. Брак артиста с Пугачевой продлился 11 лет и закончился в 2005 году.

Вокруг Киркорова всегда большое количество интересных и эффектных женщин, однако не все они подходят на роль «фаворитки» исполнителя. В эфире программы на НТВ музыкант впервые рассказал, кого из селебрити его дети называют мамой.