Впавший в кому после спарринга 13-летний мальчик скончался в уфимской больнице

Уфа, 28 марта. Мальчик умер в больнице после соревнований по борьбе, не приходя в сознание. О смерти ребенка сообщила мать юного спортсмена.

По словам родительницы, шансов выжить у Ефима М. практически не было, так как образовался полный перерыв мозга спинного от головного. Женщина отметила, что чуда не случилось, спасти ребенка не удалось. Сына похоронили 26 марта в родном селе Дияшево.

Борец получил травму в спортзале детской юношеской спортшколы в селе Бакалы 30 января. Сразу после соревнований мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело.

Маленький ребенок в Волгограде погиб в ванне, оставшись без присмотра, сообщал ФАН. Мама погибшего ушла в магазин. За грудным ребенком стал присматривать 16-летний брат. Он оставил младенца на пару минут в ванной.