Бывшая девушка Тимати не хочет, чтобы его сын шел по стопам отца

Москва, 28 марта. Телеведущая Анастасия Решетова уже распланировала жизнь своего единственного сына Ратмира, которого родила от рэп-исполнителя Тимати в октябре 2019 года.

Недавно в социальной сети Instagram модель опубликовала видео с полуторагодовалым Ратмиром, который активно танцует под музыку. Наследник основателя лейбла Black Star веселится не только под классику, но и под треки отца.

Решетова не против музыкального увлечения своего сына, но не хочет, чтобы он связал с этим свою жизнь. Ведущая не видит ребенка на сцене и в шоу-бизнесе. На видео сын Тимати активно двигается под музыку, которую самостоятельно включил.

«Ратик часто просит включить ему музыку. Он, кажется, довольно музыкальным растет. Надеюсь, это лишь увлечение, и петь он будет максимум в караоке. А то у меня на него другие планы. P.S. Папин олдскул тоже любим», — написала модель в Stories Instagram.

Сейчас оба родителя подрастающего Ратмира активно заняты съемками на проектах для ТНТ. Решетова стала ведущей программы «Ты топ-модель», а ее бывший возлюбленный решил попытать удачу в поисках новой пассии. Недавно модель рассказала, как относится к сравнению с участницами «Холостяка».