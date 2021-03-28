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Бывшая девушка Тимати не хочет, чтобы его сын шел по стопам отца

Бывшая девушка Тимати не хочет, чтобы его сын шел по стопам отца

Москва, 28 марта. Телеведущая Анастасия Решетова уже распланировала жизнь своего единственного сына Ратмира, которого родила от рэп-исполнителя Тимати в октябре 2019 года.

Недавно в социальной сети Instagram модель опубликовала видео с полуторагодовалым Ратмиром, который активно танцует под музыку. Наследник основателя лейбла Black Star веселится не только под классику, но и под треки отца.

Решетова не против музыкального увлечения своего сына, но не хочет, чтобы он связал с этим свою жизнь. Ведущая не видит ребенка на сцене и в шоу-бизнесе. На видео сын Тимати активно двигается под музыку, которую самостоятельно включил.

«Ратик часто просит включить ему музыку. Он, кажется, довольно музыкальным растет. Надеюсь, это лишь увлечение, и петь он будет максимум в караоке. А то у меня на него другие планы. P.S. Папин олдскул тоже любим», — написала модель в Stories Instagram.

Сейчас оба родителя подрастающего Ратмира активно заняты съемками на проектах для ТНТ. Решетова стала ведущей программы «Ты топ-модель», а ее бывший возлюбленный решил попытать удачу в поисках новой пассии. Недавно модель рассказала, как относится к сравнению с участницами «Холостяка».

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