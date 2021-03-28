«Экономическая крепость»: в Британии поразились устойчивости РФ перед санкциями

Лондон, 28 марта. Президенту России Владимиру Путину удалось обеспечить устойчивость страны перед внешним давлением, в том числе санкциями, уверен автор британского издания Ручир Шарма.

Обозревателя из Financial Times поразило, как российский лидер использовал западные рестрикции на благо государства. Слова Шарма приводит издание «ПолитРоссия».

«Россия привыкла к финансовым кризисам, которые помогли свергнуть советскую империю в 1989 году, дважды стерли рубль с лица земли в 1990-е годы и нанесли новый удар в 2008 году. Однако потрясения 2014 года, казалось, убедили президента Владимира Путина, что с него хватит», — отметил автор.

После 2014 года глава государства сосредоточился на превращении России в финансовую крепость, которая стала бы неподвластна внешнему давлению. Путину удалось это сделать, убежден Ручир Шарма. На сегодняшний день РФ превратилась в одну из самых стабильных и консервативных стран, считает обозреватель.

«Экономическая крепость России хорошо построена, чтобы выжить в постпандемическом мире большей деглобализации и локальной оцифровки», — полагает Шарма.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о реальной причине ввода антироссийских санкций. По словам парламентария, рестрикции связаны со стремлением Запада сдержать развитие государства.