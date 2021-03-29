МИД Боливии отреагировал на заявления Блинкена об аресте экс-президента Аньес

Сукре, 29 марта. МИД Боливии назвал недопустимым давлением заявления администрации США с требованием освободить бывшего президента Жанин Аньес. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что арест политика и двух ее министров, обвиняемых в организации госпереворота в 2019 году, «не соответствует демократическим идеалам Боливии».

«Соединенные Штаты обеспокоены растущими признаками недемократического поведения и политизации правовой системы в Боливии после недавнего ареста и предварительного заключения бывших должностных лиц временного правительства. Мы просим боливийское правительство заявить о своей поддержке мира, демократии и национального примирения, освободив бывших задержанных должностных лиц, пока идет независимое и прозрачное расследование нарушений прав человека и надлежащей правовой процедуры», — заявил Блинкен.

Estados Unidos exigió la liberación de la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez https://t.co/ng96ji0czN — infobae (@infobae) March 28, 2021

Госсекретарь США усомнился в законности ареста Аньес и назвал «политизированной» работу правительства Боливии. Вместе с тем Энтони Блинкен выразил надежду на то, что США будут и далее «поддерживать прочные и взаимоуважительные отношения» с правительством нынешнего президента Луиса Арсе.

We are deeply concerned by growing signs of anti-democratic behavior and politicization of the legal system in Bolivia. The Bolivian government should release detained former officials, pending an independent and transparent inquiry into human rights and due process concerns. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 27, 2021

Комментарий американской стороны относительно ареста бывшего президента Боливии появился спустя две недели после заявления генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро. Он призвал Арсе освободить Аньес и министров из-за того, что «судебная система Боливии не обеспечивает минимальные гарантии справедливого разбирательства».

На прошлой неделе во время своего визита в Мексику президент Боливии вместе с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором обратились к Альмагро с просьбой не вмешиваться во внутренние дела чужого государства.

МИД Боливии назвал подобные заявление Блинкена «примером вмешательства во внутренние дела страны» и добавил, что заявление «не способствует поддержанию диалога между Вашингтоном и Сукре».

#Comunicado

Sobre las declaraciones de Antony J. Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América.



Lea el comunicado aquí:https://t.co/jSUmTyQcwR#CancilleríaBolivia pic.twitter.com/2tctxce72I — Cancillería de Bolivia (@MRE_Bolivia) March 27, 2021

Жанин Аньес и экс-министров юстиции и энергетики Альваро Коимбра и Родриго Гусмана обвиняют в терроризме и организации государственного переворота в Боливии в 2019 году. В ответ экс-президент обвинила правящую партию «Движение к социализму» (MAS) в политическом преследовании. Позднее на Аньес открыли еще четыре уголовных дела, среди которых — давление на инакомыслящих и нанесении ущерба экономике страны в размере 30 млн долларов.

Аньес в знак протеста объявила голодовку. Председатель Ассамблеи прав человека (APDHB) Ампаро Карвахаль рассказал, что экс-президент «плохо себя чувствует и находится в депрессии».