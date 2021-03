МИД Боливии отреагировал на заявления Блинкена об аресте экс-президента Аньес

Сукре, 29 марта. МИД Боливии назвал недопустимым давлением заявления администрации США с требованием освободить бывшего президента Жанин Аньес. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что арест политика и двух ее министров, обвиняемых в организации госпереворота в 2019 году, «не соответствует демократическим идеалам Боливии».

Госсекретарь США усомнился в законности ареста Аньес и назвал «политизированной» работу правительства Боливии. Вместе с тем Энтони Блинкен выразил надежду на то, что США будут и далее «поддерживать прочные и взаимоуважительные отношения» с правительством нынешнего президента Луиса Арсе.

We are deeply concerned by growing signs of anti-democratic behavior and politicization of the legal system in Bolivia. The Bolivian government should release detained former officials, pending an independent and transparent inquiry into human rights and due process concerns.