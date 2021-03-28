Саша Градива поссорилась с Сергеем Лазаревым в эфире «России-1»

Москва, 28 марта. Российская певица Саша Градива рассказала о скандале на шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Звезда поссорилась с певцом Сергеем Лазаревым в эфире программы.

Артистка Саша Градива вошла в состав жюри шоу «Ну-ка, все вместе!». На съемках выпусков проекта певица не смогла подружиться с коллегами. По словам исполнительницы, она часто оказывалась в меньшинстве из-за непопулярной точки зрения. Кроме того, судьи упрекали ее во «вкусовщине».

Градива призналась, что во время съемок одного из эпизодов она крупно поссорилась с музыкантом Сергеем Лазаревым из-за участницы конкурса. Тогда все члены жюри кроме нее поддержали участницу проекта, передает StarHit.

«Он вскочил и просто орал в мою сторону: «Саша, у нее же все было идеально!». Да, у этой женщины был голос, как у Селин Дион, только громче. Но мне не нравится Селин, мне не нравится громкое пение... Я была просто ошарашена, столько негатива на меня вылилось, мне даже было сложно говорить!» — поделилась артистка.

Она призналась, что была растеряна из-за конфликта с певцом. Певица уверена, что фигура музыканта не должна ограничиваться голосом. Тем не менее «белая ворона» шоу с теплом относится к своим коллегам, так как проект приносит ей яркие и искренние эмоции.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала композитора Игоря Крутого в разговоре с певцом Сергеем Лазаревым.