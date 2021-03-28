Похищение египетских рабочих и остановка утечки нефти — что произошло в Ливии 28 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 28 марта 2021 года.

Похищение египетских рабочих

Восемь рабочих из Египта похищены в населенном пункте Бани Валид. Неизвестные напали на граждан соседнего государства, когда те проезжали по поселению на автомобиле. Информацию подтвердили в Службе безопасности Западного региона.

#منقول

أنباء عن اختطاف 8 عمال مصريين في مدينة بني وليد

أكد مصدر أمني اختطاف 8 عمال مصريين في مدينة بني وليد كانوا قادمين من مدينة زليتن

وأوضح المصدر أن مسلحين كانوا يستقلون مركبة نوع سامسونج بيضاء اللون ومعتمة وقاموا بإستيقاف سيارة نوع مرسيدس فيتو بيضاء اللون أيضا>>>>>>>>> pic.twitter.com/xg18BEfDR9 — Ă₥Ă₦ĐĂ (@QEuN72nA576vBaD) March 28, 2021

Политика

Заместитель премьер-министра Ливии Рамадан Ахмад Буджнах встретился с представителями администрации юго-западного города Сабха. Участники переговоров рассмотрели проблемы в сфере безопасности и пути их решения.

نائب رئيس حكومة الوحدة يبحث الملف الأمني بسبها https://t.co/crC88MbuSq — بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) March 28, 2021

Посол Германии в Каире Сирил Нун заявил, что Египет — ключевой партнер в урегулировании затяжного кризиса в соседней Ливии и возвращении стабильности в регионе.

Сотрудники посольства Германии встретились с представителями ливийского департамента древностей с целью укрепления сотрудничества в области защиты национальных архивов.

التعاون الثقافي ???????????????? في السرايا الحمراء بطرابلس: حيث قام زملائي اليوم بمناقشة إتفاقية تعاون مع مصلحة الآثار الليبية لتعزيز القدرات في الحفاظ على المحفوظات الوطنية. pic.twitter.com/SuO0BCapjZ — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) March 28, 2021

Экономика

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба поручил министру финансов Халиду Мабруку в срочном порядке начать выплаты пособий замужним женщинам и детям. Поручение реализуют в координации с главой Центрального банка Садиком аль-Кабиром и руководителем ведомства по социальным вопросам переходного правительства Вафой Абу Бакр Киляни.

Общество

Освобожденный из плена боевиков группировки из Аз-Завии ливийский путешественник Абдель Али Хабуни планирует посетить целый ряд населенных пунктов страны в ближайшее время. В минувшую среду, 24 марта, вблизи города Аль-Джамиль его захватили вооруженные люди, когда он направлялся на верблюде в Рас-Джадир с призывом к примирению. Благодаря вмешательству официальных лиц и призывам правозащитных организаций мужчину отпустили в тот же день.

الحبوني يجهز لرحلة جديدة يجول بها كامل تراب الوطن بعنوان "حي على البناء" — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 27, 2021

Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила об устранении утечки сырья вблизи месторождения Аз-Захра силами бригады технического обслуживания компании Waha Oil. Руководство организации поблагодарило специалистов за проделанную работу, из-за которой инцидент не сказался на производственных процессах.

Ливийская национальная армия планирует создать новое антитеррористическое подразделение для борьбы с иностранными наемниками и радикальными исламистами по всей территории североафриканского государства.