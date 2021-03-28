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Похищение египетских рабочих и остановка утечки нефти — что произошло в Ливии 28 марта

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Похищение египетских рабочих и остановка утечки нефти — что произошло в Ливии 28 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 28 марта 2021 года.

Похищение египетских рабочих

Восемь рабочих из Египта похищены в населенном пункте Бани Валид. Неизвестные напали на граждан соседнего государства, когда те проезжали по поселению на автомобиле. Информацию подтвердили в Службе безопасности Западного региона.

Политика

Заместитель премьер-министра Ливии Рамадан Ахмад Буджнах встретился с представителями администрации юго-западного города Сабха. Участники переговоров рассмотрели проблемы в сфере безопасности и пути их решения.

Посол Германии в Каире Сирил Нун заявил, что Египет — ключевой партнер в урегулировании затяжного кризиса в соседней Ливии и возвращении стабильности в регионе.

Сотрудники посольства Германии встретились с представителями ливийского департамента древностей с целью укрепления сотрудничества в области защиты национальных архивов.

Экономика

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба поручил министру финансов Халиду Мабруку в срочном порядке начать выплаты пособий замужним женщинам и детям. Поручение реализуют в координации с главой Центрального банка Садиком аль-Кабиром и руководителем ведомства по социальным вопросам переходного правительства Вафой Абу Бакр Киляни.

Общество

Освобожденный из плена боевиков группировки из Аз-Завии ливийский путешественник Абдель Али Хабуни планирует посетить целый ряд населенных пунктов страны в ближайшее время. В минувшую среду, 24 марта, вблизи города Аль-Джамиль его захватили вооруженные люди, когда он направлялся на верблюде в Рас-Джадир с призывом к примирению. Благодаря вмешательству официальных лиц и призывам правозащитных организаций мужчину отпустили в тот же день.

Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила об устранении утечки сырья вблизи месторождения Аз-Захра силами бригады технического обслуживания компании Waha Oil. Руководство организации поблагодарило специалистов за проделанную работу, из-за которой инцидент не сказался на производственных процессах.

 

Ливийская национальная армия планирует создать новое антитеррористическое подразделение для борьбы с иностранными наемниками и радикальными исламистами по всей территории североафриканского государства.

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