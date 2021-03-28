В Мордовии весенняя охота началась по новым правилам

Саранск, 28 марта. В субботу в Мордовии открылся весенний сезон охоты. Если раньше стрелять в водоплавающую и боровую дичь можно было 10 дней с третьей субботы апреля, то в этом году правила изменились.

С 27 марта охота на водоплавающую дичь с подсадной уткой разрешена на всей территории Мордовии и действует ровно 30 дней. А вот без птицы, которая служит живой приманкой, в уток, гусей и вальдшнепа можно будет стрелять десять дней с 3 апреля только в западных районах республики: в Зубово-Полянском, Теньгушевском, Темниковском, Атюрьевском и других.

Восточная часть Мордовии, а это Кочкуровский, Чамзинский, Дубенский, Атяшевский, Ичалковский и другие районы, охотничью эстафету примут только во вторую субботу апреля.

«Для меня это очень удобно. В начале я могу приехать к друзьям в охотугодья, к примеру, Торбеевского района, а после 13 апреля — Большеберезниковского. С подсадной уткой вообще можно везде стрелять целых 30 дней. А раньше на все виды охоты давали всего десять», — поделился с ФАН охотник Александр С.

Однако таким переменам рады не все. Указ о начале охотничьего сезона подписан, а разрешение на отстрел дичи начнут выдавать только с понедельника.

Ранее ФАН писал о происшествии, которое произошло в мордовском лесу. Волки загрызли трех охотничьих собак.