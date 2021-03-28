Аналитики оценили влияние ситуации в Суэцком канале на экономику России

Москва, 28 марта. Предполагается, что Россию может настигнуть положительный эффект от сложившейся блокировки движения в Суэцком канале.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков поделился с изданием URA.RU своими мыслями по поводу простоя Суэцкого канала.

Несколько дней назад, 24 марта, крупный контейнеровоз Ever Given сел на мель, когда шел через Суэцкий канал. По состоянию на 28 марта его получилось немного сдвинуть с первоначальной позиции.

Юшков объясняет, что Россия практически не перевозила сырьевые грузы через данный канал. Ни нефти, ни СПГ через этот маршрут не транспортировалось в масштабных количествах. Поэтому сейчас от простоя страдают арабские и ближневосточные производители нефти, которые не могут доставить свой груз европейским потребителям. Соответственно, нуждающаяся в альтернативе Европа уже повысила спрос на нефть марки Urals.

Другой эксперт, независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов полагает, что блокировка Суэцкого канала не сможет негативно повлиять на российскую экономику.

Россия уже предложила свою поддержку египетской стороне. Об этом заявил посол Российской Федерации в Египте Георгий Борисенко.