Один человек погиб в аварии на трассе «Сортавала»

Санкт-Петербург, 28 марта. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в кювет. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

Смертельная авария произошла во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина за рулем Subaru не справился с управлением, в результате чего авто выехало на обочину и перевернулось. Он получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Уточняется, что на машине установлены регистрационные номера одного из сопредельных государств. Также известно, что в салоне из пассажиров никого не было.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее ФАН сообщал, что житель Лахденпохья не справился с управлением и врезался в бетонный фонарь. Обошлось без жертв.