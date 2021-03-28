В Госдуме назвали иллюзией идею о роспуске НАТО

Москва, 28 марта. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил возможность роспуска НАТО из-за успехов России в сфере разработки вооружения.

Ранее аналитики предположили, что в США могут принять решение о роспуске военного блока из-за того, что в свете оружейных возможностей России сохранение Альянса лишено смысла. Швыткин в комментарии iReactor заявил, что не стоит строить подобных иллюзий.

«Это внутриполитический блок и там есть согласие по неким вопросам. Вместе с тем в подавляющем большинстве страны блока НАТО проводят агрессивную политику по отношению к нашему государству. Я бы не стал строить иллюзии, что НАТО будет разрушено. Я бы призвал Альянс к конструктивному диалогу», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

По мнению российского политика, представителям НАТО следует проявлять в отношении Москвы больше уважения: в организации не понимают до конца последствий провокаций в адрес России.

«Нужно понимать ту ответственность, что несет Североатлантический альянс и Россия в сохранении стабильности и безопасности во всем мире. Мы неоднократно говорили о рассмотрении конструктивных предложений со стороны блока», — добавил Швыткин.

Однако наряду с дипломатией страны-члены НАТО не могут отказаться от провокаций — так, например, вблизи российских границ постоянно проводятся военные учения. По мнению депутата, это может плохо закончиться для Альянса — Москва найдет способ ответить в случае необходимости.

Ранее экс-посол США в России Александр Вершбоу посоветовал Украине разрешить Североатлантическому альянсу разместить войска НАТО на территории страны.