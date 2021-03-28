Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Екатеринбург, 28 марта. Взрыв газа прогремел в трехэтажном жилом доме на улице Орловская в Екатеринбурге. Из квартиры, где произошло ЧП, спасли человека.

Кроме того, из здания были эвакуированы четыре ребенка и 15 взрослых. На месте происшествия работают экстренные службы. Все подробности уточняются.

Ранее ФАН сообщал о мощном взрыве газа в жилой девятиэтажки на улице Зеленая в подмосковных Химках. После этого произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами, частично разрушились кирпичные балконные ограждении. Жертвами стали четыре человека.