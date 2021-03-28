Центробанк посоветовал россиянам выбирать банковские продукты в интернете

Москва, 28 марта. Посещение банков назвали в ЦБ излишним и посоветовали заниматься изучением предложений кредитных организаций в интернете.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что россиянам стоит воспользоваться услугами финансовых маркетплейсов, а также банковских веб-сайтов в Сети, чтобы выбрать наиболее выгодное для них предложение по открытию депозита или приобретению иного финансового продукта. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Центробанка объясняет, что проще и удобнее найти лучшее предложение на рынке и выбрать вклад с выгодной процентной ставкой на маркетплейсе, либо в интернете. В случае, если клиент уже определился с кредитной организацией, то он может узнать о ее предложениях на официальном сайте.

Швецов озвучил данные советы во время выступления в рамках Недели финансовой грамотности. Дело в том, что находясь в определенном банке, гражданин оказывается перед условиями только данной финансовой организации, хотя более интересное предложение может ожидать его в другом месте. Век современных технологий может сэкономить россиянам как время, так и деньги, ведь теперь есть возможность посмотреть любой оффер на компьютере либо в смартфоне.

Несколько месяцев назад регулятор сообщал о том, что количество жалоб на недобросовестные продажи финансовых услуг снизилось почти на треть.