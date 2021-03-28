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Новости Сирии

Крупная партия оружия боевиков изъята на западе сирийской провинции Деръа

Правительственные силы Сирии изъяли большое количество оружия и боеприпасов, в том числе и американского производства, оставленных террористами в провинции Деръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Правительство обнаружило новые склады оружия на западе провинции Деръа.

Представитель Сирийской Арабской Армии (САА) подтвердил, что во время прочесывания территорий на западе провинции были обнаружены склады с различными видами вооружения.

В схронах, оставленных боевиками, оказалось большое количество автоматов, пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, противотанковых ракет «Малютка» и тепловизоров. Часть из них предназначалась для контрабанды, а часть была подготовлена на продажу.

Правительство обнаружило новые склады оружия на западе провинции Деръа.

Представитель САА сообщил, что мирные жители сыграли важную роль в поисках схронов. Он также подчеркнул, что силы безопасности и армейские подразделения последовательно прочесывают районы, чтобы изъять оружие и взрывные устройства, оставленные террористическими группировками.

Сирийская армия продолжает процесс разоружения боевиков в регионе. Так, в начале марта правительственные войска изъяли крупную партию вооружения, принадлежавшую остаткам ячеек боевиков в сельских районах Деръа.

Тогда были обнаружены тяжелые и средние пулеметы, ракеты с тепловизионными головками самонаведения и боеприпасы — в том числе танковые. 

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