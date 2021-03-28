Крупная партия оружия боевиков изъята на западе сирийской провинции Деръа

Правительственные силы Сирии изъяли большое количество оружия и боеприпасов, в том числе и американского производства, оставленных террористами в провинции Деръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Сирийской Арабской Армии (САА) подтвердил, что во время прочесывания территорий на западе провинции были обнаружены склады с различными видами вооружения.

В схронах, оставленных боевиками, оказалось большое количество автоматов, пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, противотанковых ракет «Малютка» и тепловизоров. Часть из них предназначалась для контрабанды, а часть была подготовлена на продажу.

Представитель САА сообщил, что мирные жители сыграли важную роль в поисках схронов. Он также подчеркнул, что силы безопасности и армейские подразделения последовательно прочесывают районы, чтобы изъять оружие и взрывные устройства, оставленные террористическими группировками.

Сирийская армия продолжает процесс разоружения боевиков в регионе. Так, в начале марта правительственные войска изъяли крупную партию вооружения, принадлежавшую остаткам ячеек боевиков в сельских районах Деръа.

Тогда были обнаружены тяжелые и средние пулеметы, ракеты с тепловизионными головками самонаведения и боеприпасы — в том числе танковые.