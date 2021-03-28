Донбасс сегодня: тяжелые минометы бьют по ДНР и ЛНР, ВСУ запугивают наблюдателей ОБСЕ

Донбасс, 28 марта. Киевские силовики снова обостряют ситуацию в ДНР. Военные ВСУ прячут технику и орудия во дворах мирных жителей. Украинские журналисты подкупают местное население для клеветы на ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

И снова резкое обострение обстановки фиксируется в Донецкой Народной Республике. Киевские силовики восемь раз обстреливали населенные пункты ДНР в минувшие сутки на всех ключевых направлениях обороны. Огонь велся по семи населенным пунктам, повсеместно украинские «освободители» применяли тяжелые 82-мм и 120-мм минометы, также активно задействовались гранатометы различного типа и стрелковое оружие. В Луганской Народной Республике из минометов калибров 82 и 120 мм обстрелян поселок Лозовое. На данный момент сведения о пострадавших или разрушениях отсутствуют.

ВСУ размещают технику в жилых районах и минируют дороги

Об этом сообщают и в Донецке, и в Луганске. Причем показательно, что дороги, которые минируют украинские силовики, используются как мирными жителями, так и наблюдателями ОБСЕ. Каждую неделю число новых заминированных участков растет, а количество новых противотанковых и противопехотных мин исчисляется сотнями, что непременно приведет к трагедии.

Кроме того, как информируют защитники республик, военнослужащие армии противника особо не церемонятся с поиском мест для установки боевых машин и самоходных орудий, а также размещения минометных расчетов. Как правило, боевые позиции обустраиваются прямо во дворах частных домовладений. Таким образом бойцы ВСУ перестраховываются от ответного огня, поскольку армейские корпуса ДНР и ЛНР не будут обстреливать населенные пункты и мирных людей, которых «защитники» Украины используют в качестве живого щита.

Киевские силовики запугивают наблюдателей ОБСЕ

Еще одним инструментом противодействия наблюдателям ОБСЕ со стороны украинских силовиков является проявление открытой агрессии в районах пребывания иностранцев. Как правило, на такие шаги в ВСУ идут, когда наблюдатели находятся в районе дислокации украинских подразделений, которые не успели произвести маскировочные мероприятия по сокрытию техники и вооружений.

Как сообщают в управлении Народной милиции ДНР, в районе Павлополя на юге Донецкой области в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ киевские силовики открыли огонь в момент патрулирования местности наблюдателями ОБСЕ. Стрельба велась из стрелкового оружия и призвана была не допустить фиксации наличия запрещенной техники в населенном пункте. Сотрудники Миссии вынуждены были покинуть район.

Украинские СМИ предлагают мирным жителям за деньги оклеветать ЛНР

Украинские военные при помощи пропагандистских средств массовой информации пытаются переложить ответственность за обстрел поселка Золотое-5, в результате чего были повреждены несколько жилых домов и школа, на защитников ЛНР, сообщают в оборонном ведомстве республики. Самое интересное, что тактику командование оперативно-тактической группировки «Север» выбрало такую же, как и в 2014-2015 годах, — «террористы сами обстреливают подконтрольные себе населенные пункты».

На данный момент в прилегающих к Золотому-5 населенных пунктах, находящихся под контролем ВСУ, работают съемочные телевизионные группы, которые где за деньги, а где за подарки пытаются убедить местных жителей дать интервью, в которых обвинят луганчан в обстреле своего поселка. В ближайшее время на украинском ТВ снова начнут выходить сюжеты с обвинением ДНР и ЛНР в самообстрелах.