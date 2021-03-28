ЦАР запустила проект обновления сельскохозяйственной базы данных

Банги, 28 марта. Экспериментальный этап национального сельскохозяйственного исследования стартовал в деревне Капу, в 45 километрах от столицы Центральноафриканской Республики. Работы проводятся под эгидой Всемирного банка, который выделил на проект более 5 миллиардов франков КФА (почти 9 миллионов долларов США).

Специалисты проводят картографирование, чтобы обновить и пополнить устаревшую базу данных по аграрному сектору страны. На основании результатов научных изысканий власти планируют провести экономические реформы.

Изучение возможностей сельского хозяйства республики проводит Центральноафриканский институт статистики, экономических и социальных исследований (ICASEES) в рамках проекта «Данные для принятия решений».

Экономика ЦАР выросла за прошлый год на 5%, сообщил ранее профильный министр Феликс Молуа. Он уточнил, что увеличению экономических показателей не помешали ни пандемия коронавируса, ни организованная экс-президентом Франсуа Бозизе попытка госпереворота. А ключевую роль для роста экономики сыграли успехи армии в борьбе с боевиками.