Захар Прилепин назвал самых важных отечественных писателей последних 40 лет

Москва, 28 марта. Российский писатель и политик Захар Прилепин в интервью ФАН поделился размышлениями о том, нужно ли преподавать современную литературу в школе, и назвал самых важных, на его взгляд, отечественных писателей последних 40 лет.

«Конечно же, это Валентин Распутин, который и так есть в учебниках наряду с Иосифом Бродским, — отметил собеседник ФАН. — Это Юрий Поликарпович Кузнецов — крупнейший поэт второй половины XX века. Отчасти — Борис Рыжий, который должен присутствовать антологически. Среди современных писателей я бы назвал Евгения Водолазкина и Михаила Тарковского. Также есть авторы, которых я очень высоко ставлю, но которых сложно воспринимать в школе. Это, например, Александр Терехов».

Автор подчеркнул, что мог бы еще долго продолжать этот список. Захар Прилепин убежден, что современных авторов необходимо изучать в школе.

«Конечно же, школьнику и студенту необходима современная литература, он должен себя с ней соотносить, осознавать ее, — заявил писатель. — Он не может закончить свое изучение литературы на прозе Горького, так как колоссальный пласт восприятия действительности просто выпадает, и его занимает, соответственно, условный Юрий Дудь или Ксения Собчак».

Литератор парировал тем, кто считает, что должно пройти не менее ста лет, чтобы понять, какой автор талантлив, а какой — нет.

«В социальных сетях часто пишут, что не надо касаться современной литературы, потому что только время покажет, кто будет классиком, — отметил Прилепин. — Но существует филологическое сообщество, оно вменяемо и способно разобраться, с какими произведениями оно имеет дело, сейчас, а не через сто лет. Возможно, я кого-то удивлю, сказав, что Пушкина изучали уже при жизни — так же, как и Михаила Шолохова, Алексея Толстого, Александра Фадеева».

Писатель продолжил, что рассуждения о том, что нужно подождать сто лет, чтобы оценить значение автора, — антигосударственная работа.

«Людям нужно раз и навсегда объяснить, что они просто не знают контекста, — заключил литератор. — Лев Николаевич Толстой изучался при жизни, все прекрасно понимали, что он собой представлял. И сейчас понятно, что «Лавр» Евгения Водолазкина — это классический текст. У нас есть Олег Чухонцев, Юрий Кублановский, Геннадий Русаков, Олеся Николаева. Я готов предложить филологическому сообществу множество имен, пусть оно их проработает и выберет. Но у нас нет осознания, что нужно этим заниматься, нет ни задания, ни заказа».

Интервью Захара Прилепина о литературной политике современной России и восприятии его произведений за рубежом читайте в понедельник на сайте ФАН.