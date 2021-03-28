Земляки Натальи Поклонской возмущены ее резким высказыванием о Донбассе

Москва, 28 марта. Представители Народного Совета Луганской Народной Республики прокомментировали высказывания депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской о жителях Донбасса и судьбе региона в рамках происходящего сегодня. Чиновник дала интервью в программе «Антонимы» для телеканала Russia Today.

Парламентарии ЛНР прислали открытые письма. Их опубликовала пресс-служба движения «Мир Луганщине».

Депутат парламента ЛНР, руководитель Федерации профсоюзов республики Игорь Рябушкин очень удивился и назвал слова девушки «неоднозначными». Интересно, что Поклонская высказалась о возможности возвращения региона в состав Украины.

«Слова Поклонской говорят о ее полном непонимании ситуации в Донбассе. Когда к власти в Украине пришли нацисты, у жителей Донбасса не осталось выбора. Мы не разделяли и никогда не разделим идеологию фашизма и нацизма. За свое право на самоопределение ЛНР и ДНР уже семь лет платят высокую цену. Назад дороги нет. Мы не вернемся на Украину и никогда не допустим прихода нацистов к нам», — отметил Рябушкин.

По словам чиновника, жители Донбасса сделали свой выбор еще в 2014 году. Рябушкин отметил, что доказывают жители этот выбор, получая гражданство РФ.

Депутата Алексея Белецкого задели слова Натальи Поклонской про насаждение «Русского мира» в Донбассе.

«Словосочетание «Русский мир» уже содержит все, что нам необходимо знать. Мы не насаждаем русский мир — мы являемся его частью. Невозможно насаждать мир, его необходимо защищать. И, к сожалению, последние семь лет жителям Донбасса приходится делать это с оружием в руках», — пояснил Белецкий.

Депутат признался, что не понял позиции Натальи Поклонской. В интервью она рассказала о русских националистах и ополченцах, убивающих людей за «Русский мир».

Первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов согласился с коллегами и указал, что никакой неопределенности среди жителей Донбасса нет и высказывания Натальи Поклонской не соответствуют действительности.

Ранее Наталья Поклонская заявляла об ограничениях, введенных против бывших украинских чиновников. Она отметила, что на самом деле эти меры направлены против простого украинского народа.