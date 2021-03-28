Американцы предложили переустройство мировой политики по примеру XIX века

Вашингтон, 28 марта. Международную безопасность можно обновить с помощью мирового концерта держав. Об этом рассказали эксперты из США.

Президент американского совета по международным отношениям Ричард Хаас и старший научный сотрудник Чарльз Купчан в материале для Foreign Affairs предложили вариант переустройства мировой политики. Авторы статьи уверены, что глобальный договор крупных держав является лучшим способом обеспечения стабильности.

«Руководящая группа ведущих стран, может обуздать геополитическую и идеологическую конкуренцию», — рассуждают Купчан и Хаас.

Авторы включили Россию, США, Китай, Индию, Японию и Евросоюз в предполагаемый перечень держав для нового концерта. Подобная система впервые сложилась в начале XIX века. Тогда ее участниками выступили Россия, Франция, Австрия, Пруссия и Великобритания.

Главы МИД США, Японии и Южной Кореи готовятся к возможной трехсторонней встрече в апреле. Министры могут затронуть обсуждение Китая и КНДР.