Заблудившегося под Екатеринбургом мужчину нашли волонтеры

Екатеринбург, 28 марта. Волонтеры поискового отряда «Прорыв» обнаружили пропавшего в лесу мужчину, который блуждал около 12 часов на Урале.

Мужчина сам обратился в спасательные службы и сообщил, что не может найти обратной дороги к городу. Также он рассказал, что сильно замерз и не чувствует ног. Тогда группа спасателей и добровольцев начала поиски пострадавшего.

Спасательные мероприятия проводились на 40 километре екатеринбургской кольцевой дороге в районе Шувакиша. Неподалеку от одного из участка дороги пропавший был обнаружен. Мужчина не мог передвигаться, однако благодаря звонку, поступившему на мобильный телефон пострадавшего, его смогли найти.

Спасенному местному жителю срочно требовалась медицинская помощь. Его отвезли в ближайшее медучреждением с диагнозом «обморожение нижних конечностей».

Горожанка спасла мужчину от смерти в Тюмени, сообщал сайт 360tv.ru. Он получил сильное обморожение, пролежав длительное время в снегу.