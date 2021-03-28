Россиянам рассказали, в каких случаях могут повыситься платежи за ЖКУ

Москва, 28 марта. Следить за состоянием счетчиков, передавать их показания и разбираться в проблемах совместно с УК посоветовали гражданам России.

Резко возросшие суммы за коммунальные услуги снятся в страшных снах россиянам. Чтобы грамотнее действовать в случае изменения ценника, а также лучше понимать специфику работы управляющих компаний «Российская газета» подготовила специальную статью, посвященную «коммунальной грамотности» населения.

Плата за жилищно-коммунальные услуги может повыситься, например, из-за несвоевременной передачи показаний счетчиков. Так, если вы уезжаете надолго, то управляющая компания вначале выставляет вам счет по средним показаниям, а затем начинает начислять по нормативам. Чтобы не добиваться впоследствии перерасчета лучше передавать показания регулярно, даже если они будут равняться нулю.

Другим проблемным вопросом является отопление. Специалисты считают, что около 20% поступающего в дома россиян тепла идет как перетоп — тепло, которое на самом деле не нужно. Помимо этого, некоторые УК начинают выставлять счета за старые долги, которые могут «висеть» даже на старом владельце квартиры. Главное — вначале попробовать полюбовно решить проблему в офисе вашей управляющей компании. Если же это не получается, тогда смело можно обращаться в специализированные надзорные органы.

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