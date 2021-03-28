Россия предложила помощь Египту в освобождении застрявшего в Суэцком канале судна

Каир, 28 марта. Российская сторона готова оказать содействие в освобождении контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале, заявил посол РФ Георгий Борисенко.

По словам дипломата, в России сопереживают тому, что происходит в районе инцидента с судном, поскольку канал остается «важной водной артерией для всего мира». Кроме того, Борисенко в беседе с РИА Новости выразил надежду, что проблема будет решена в самое ближайшее время.

Официальных обращений от Каира с просьбой о помощи пока не поступало. При этом глава администрации Суэцкого канала ранее заявил, что может обратиться за международной помощью, если будет необходимо снизить нагрузку судна.

Блокировка канала может привести к дефициту кофейных зерен в Финляндии, сообщало Федеральное агентство новостей. Таким образом, доступность некоторых товаров на какое-то время может измениться.