Христиане в ЦАР отпраздновали Пальмовое воскресение

Банги, 28 марта. В Центральноафриканской Республике христиане отметили Пальмовое воскресение — день входа Иисуса Христа в Иерусалим. Местный журналист Фиакр Салабе опубликовал фото праздничного шествия верующих с пальмовыми ветвями в руках.

«Пальмовое воскресение началось хорошо. Символ входа Иисуса Христа в Иерусалим. Счастливого праздника всем христианам мира и Центральноафриканской Республики», — написал Салабе на своей странице в Twitter.

#Centrafrique: La messe des rameaux s'est bien commencée. Symbole de l'entrée de Jésus Christ à Jérusalem... Bonne fête à tous les chrétiens du monde entier en général, et ceux du Centrafrique en particulier... pic.twitter.com/B3OzsfppkZ — Fiacre Salabe (@FiacreSalabe1) March 28, 2021

Пальмовое воскресение отмечают христианские конфессии, которые живут по григорианскому календарю. В России этот день более известен как Вербное воскресенье, но в силу православной традиции он отмечается позднее, чем у католиков или протестантов.

Центральноафриканская Республика — светское государство. Около 90% населения — христиане. В 2012 году страна переживала серьезный религиозный конфликт. Лишь с приходом к власти Фостен-Арканжа Туадера удалось достичь межконфессионального примирения. В конце февраля в Банги прошел совместный марш христиан и мусульман в поддержку армии ЦАР и ее борьбы с боевиками.