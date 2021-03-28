Квартиры на вторичном рынке России продолжают расти в цене

Москва, 28 марта. Средняя стоимость вторичного жилья в 16 крупнейших российских городах в марте выросла в сравнении с февралем на 1,3%, до 88,76 тыс. руб. за «квадрат». Об этом сообщили в ЦИАН.

В компании «Этажи» среднюю стоимость «вторички» в стране — на основе данных в 18 городах присутствия — оценивают в 68,4 тыс. руб. за квадратный метр. Рост за месяц таким образом оценивается в 1,05%, а за год — в 7,8%.

Обеспечивать повышение стоимости квартир собственникам помогает сохраняющаяся после прошлогоднего ажиотажного спроса нехватка предложения на рынке, пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на сохраняющийся тренд роста цен, глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отмечает его замедление. Так, в феврале за месяц вторичное жилье в среднем по стране подорожало на 1,7%, а в январе — на 1,6%. Продавцы начали более аккуратно подходить к индексации на фоне замедления спроса, констатирует эксперт.

Порядка 90% квартир приобретаются в ипотеку, однако людям не стоит сразу соглашаться на предложение застройщика. Прежде клиентам следует самостоятельно оценить возможные банки и их ставки под конкретный жилищный комплекс, отметил гендиректор компании «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков.