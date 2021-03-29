Ай-Луна вступилась за мужа, искалечив в Петербурге полицейского

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга рассматривается дело о причинении вреда здоровью сотруднику полиции при исполнении им должностных обязанностей. На скамье подсудимых молодая женщина по имени Ай-Луна Сундуй. На заседании суда побывал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

История преступления Ай-Луны такова: 8 декабря 2020 года, около 21:00, в доме 107 по Невскому проспекту случилось задымление. На место прибыли пожарные и наряд полиции. Пожарные быстро определили, что источник дыма находился в подвале дома, в котором, как оказалось, кто-то хранил макулатуру. Дом был обесточен, жителей эвакуировали на улицу.

Чуть позже один из местных жителей указал полицейскому на молодого человека, которого он и другие жители видели днем в подвале. Им оказался муж Ай-Луны Сундуй. Он с женой и тремя малолетними детьми снимал квартиру в этом доме. Мужчина трудился подсобным рабочим в «Ленте», сама Ай-Луна сидела дома с детьми. В Санкт-Петербург семья перебралась из Кызыла, столицы Республики Тыва, около полугода назад.

Полицейский, руководствуясь показаниями местных жителей, задержал мужчину и повел его к служебной машине, чтобы в отделе полиции установить все обстоятельства возникновения пожара. Ай-Луна бросилась выручать мужа.

Она пыталась остановить полицейского, просила разобраться на месте. Уже около автомобиля задержанный попытался вырваться, между ним и полицейским завязалась борьба, оба упали на землю. На помощь коллеге поспешил сержант Алексей Орлов, вдвоем им удалось справиться с мужчиной. Ай-Луна попыталась помешать Орлову, тот ее оттолкнул, и молодая женщина в гневе бросила свой мобильный телефон ему прямо в лицо. В результате сильного удара у полицейского была рассечена бровь, кровь залила лицо.

На фото ФАН, сделанном в коридорах суда, Орлов в полицейской форме стоит слева, вся его поза выражает непреклонность — он явно хочет жесткого приговора для Ай-Луны.

О событиях во дворе дома 107 на Невском проспекте на судебном заседании рассказал свидетель, один из местных жителей.

Потерпевший, полицейский Алексей Орлов, предоставил судье фотоснимки травмы, которую он получил, они действительно впечатляли — множественные гематомы вокруг глаз, хирургические швы. После прохождения лечения на лице офицера остался ясно видимый шрам.

Кроме снимков, которые приобщили к делу, Орлов заявил гражданский иск к Ай-Луне Сундуй в размере 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Услышав сумму, женщина обхватила голову руками. Когда судья спросила ее мнение о размере иска, Ай-Луна расплакалась и стала рассказывать о небольших доходах семьи.

По ее словам, общий бюджет составляет менее 40 тысяч рублей, половину они посылают родителям в Кызыл на содержание своих детей, которых отправили туда сразу после инцидента. Потерпевший Алексей Орлов заявил суду, что он откажется от денег или переведет их в детский дом, если подсудимая получит реальный срок заключения. По всей видимости, он предполагает, что женщина получит условное наказание, а значит, по его мнению, не будет наказана по-настоящему.

После окончания заседания Алексей в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что «преступница должна понять, что так нельзя делать, сожаления к ней нет никакого», и рассказал, как его маленькая дочь испугалась, увидев травмы отца, и как потом долго переживала.

Ай-Луна же объяснила ФАН, что она «не понимала, что делала», не осознавала, как все произошло, и сообщила, что сожалеет о случившемся.

О приговоре ФАН сообщит дополнительно, следите за нашей информацией.