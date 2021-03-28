Египет призывает к скорейшему заключению соглашения по плотине «Возрождение»

Каир, 28 марта. Заместитель главы МИД Египта по африканским делам Хамди Санад Лоза заявил в субботу, 27 марта, в ходе встречи с послом США в Судане Дональдом Бутом о необходимости скорейшего заключения соглашения по эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ), сообщает издание Sputnik.

Также он обсудил с американским дипломатом ход переговоров относительно заполнения и эксплуатации гидротехнического сооружения, в котором задействованы Хартум и Аддис-Абеба. Чиновник отметил усилия, прилагаемые египетской стороной для достижения компромисса по данному объекту.

Дональд Бут ознакомился с инициативой Судана, который предложил привлечь в спор между тремя соседними государствами четырех посредников: Соединенные Штаты Америки, Организацию Объединенных Наций, ЕС и Африканский союз (АС). Замминистра иностранных дел Египта призвал серьезно отнестись к обсуждению региональной проблемы, по-прежнему остающейся камнем преткновения в отношениях между африканскими странами.

Хамди Санад Лоза подчеркнул, что всем участникам переговоров по дамбе Хидасэ сейчас крайне важно достичь юридически обязывающего соглашения, которое будет отвечать интересам всех задействованных сторон. Он добавил, что Каиру необходимы гарантии того, что деятельность плотины не скажется негативно на водных ресурсах страны.

Строительство дамбы «Возрождение» и планы Аддис-Абебы по реализации второго этапа ее заполнения серьезно беспокоят Египет и Судан. Они опасаются, что сооружение спровоцирует засуху ниже по течению, поэтому предложили Эфиопии заключить трехсторонний договор, который позволил бы контролировать работу гидроэлектростанции. Тем не менее эта инициатива пока так и не реализована из-за отсутствия компромисса.

Подробно о спорной плотине и последствиях от ее возведения разбирался автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках специального проекта «Война за воду».