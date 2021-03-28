Увеличение среднего срока погашения ипотеки зафиксировано в России

Москва, 28 марта. Благодаря низким процентным ставкам заемщики в прошлом году начали брать кредиты на более длительные сроки — от 18 до 19 лет, тогда как изначально средний период составлял 15 лет.

Об этом в ходе XIX Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» заявил руководитель Аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. По его словам, продление срока ссуды связано со снижением процентных ставок по ипотеке, что значительно сокращает необоснованные платежи в течение срока действия кредита.

По итогам минувшего года Банк России зафиксировал самый низкий уровень средневзвешенной ипотечной ставки в августе — 7,16% годовых. В январе текущего года процент был на уровне 7,23% при среднем размере ипотеки 2,7 млн ​​рублей, передает «Интерфакс».

Специалисты аналитического центра ЦИАН ранее рассказали, в каких российских городах гражданам выгоднее брать недвижимость в ипотеку, чем платить за аренду.